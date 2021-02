Bojnická nemocnica si pripomína 60. výročie svojho otvorenia

Bojnice 26. februára (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach si pripomína 60. výročie svojho otvorenia. Nový ústav národného zdravia otvorili 25. februára 1961 a v tom čase bol najmodernejšou nemocnicou na Slovensku.



"Nová NsP bola v tom čase najväčšou v Stredoslovenskom kraji. Mala 11 oddelení a lôžkovú kapacitu 480 postelí. Postavili ju za necelých päť rokov v náklade 60 miliónov korún československých. Prvými hospitalizovanými v deň otvorenia boli štyria pacienti očného oddelenia," spomína archívna správa TASR.



"V súčasnom období patrí nemocnica k moderným zariadeniam s obrovským potenciálom rastu. Dnes tam pracuje takmer 1000 zamestnancov, z toho vyše 700 zdravotníkov. Pacientom je k dispozícii 517 lôžok na 17 oddeleniach," uviedol námestník riaditeľa pre ekonomicko-technický úsek Jozef Stopka.



Okrem lôžkovej časti je pacientom k dispozícii podľa neho aj ambulantná časť v 30 špecializovaných ambulanciách a jednodňová zdravotná starostlivosť v odboroch oftalmológia, úrazová chirurgia, otorinolaryngológia, ortopédia, urológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia. Zdravotnú starostlivosť NsP poskytuje aj v stacionároch v špecializovaných odboroch psychiatria, algeziológia, medicína drogových závislostí, neurológia a dermatovenerológia. "Nemocnica prevádzkuje urgentný príjem a zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rámci klinickej biochémie, klinickej mikrobiológie, hematológie a transfuziológie, fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, klinickej imunológie a alergológie, funkčnej diagnostiky, patologickej anatómie, radiológie, vrátane prevádzkovania dvoch CT pracovísk," doplnil Stopka.



NsP je podľa neho komplexným moderným zariadením, ktoré poskytuje v súčasnom období zdravotnú starostlivosť nielen pacientom z okresu Prievidza, ale celému regiónu hornej Nitry so spádovou oblasťou vyše 200.000 obyvateľov a často aj pacientom, ktorí tam prichádzajú z celého Slovenska i zo zahraničia.



"Do bojnickej nemocnice jej zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) investoval v posledných ôsmich rokoch zo svojich zdrojov desiatky miliónov eur, ktoré boli určené na modernizáciu zdravotníckej liečebnej a diagnostickej techniky, ale aj modernizáciu budov," pripomenul námestník.



Súčasná epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 podľa neho nedovoľuje zdravotníckemu zariadeniu oficiálne osláviť svoje 60. výročie, chce si ho však pripomenúť po uvoľnení opatrení so súčasnými i bývalými zamestnancami a širokou verejnosťou.