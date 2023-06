Bojnická nemocnica zabezpečí z plánu obnovy viaceré investície

Bojnice 14. júna (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach zabezpečí z financií z Plánu obnovy a odolnosti SR rekonštrukciu novorodeneckého oddelenia a oddelenia šestonedelia, zdroje využije i na prefinancovanie investícií, ktoré zabezpečuje jej zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj (TSK).



Nemocnica získa z výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR 15 miliónov eur. "NsP zabezpečí prefinancovanie urgentného príjmu, postaví novú centrálnu sterilizáciu. Financie pôjdu i na rekonštrukciu a výstavbu nového oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM), rekonštrukciu novorodeneckého oddelenia a oddelenia šestonedelia," načrtol pre TASR riaditeľ nemocnice Peter Glatz.



V časti, kde sa nachádza novorodenecké oddelenie a OAIM, podľa neho vymení zdravotnícke zariadenie na kompletných piatich poschodiach vertikálne a horizontálne rozvody. "Súčasťou investícií bude i realizácia novej strechy na monobloku, jeho zateplenie, tiež výmena okien," doplnil.



Peniaze, ktoré nemocnica dostane za postavený urgentný príjem, po dohode so zriaďovateľom použije na rekonštrukciu objektu jedálne a kuchyne.



Bojnická nemocnica nemala do stredy zo strany Ministerstva zdravotníctva SR podpísanú zmluvu o pridelení financií, upozornil riaditeľ. "Jednotlivé činnosti na seba navzájom nadväzujú, bez toho, aby sme mali túto zmluvu podpísanú, nemôžeme začať podpisovať kontrakty s inými subjektmi a spúšťať ďalšie procesy. Nemáme totiž právnu istotu," vysvetlil Glatz.



Rezort pre TASR v stredu reagoval tým, že zmluvy v rámci výziev z Plánu obnovy a odolnosti SR uzatvára priebežne so všetkými nemocnicami. "Zmluvu s Nemocnicou s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach podpísal minister dnes a následne bude zverejnená v centrálnom registri zmlúv," uviedol rezort.



S výstavbou nového OAIM začali v nemocnici v závere minulého roka. Rekonštrukcia priestorov vyjde TSK na 3,4 milióna eur, ďalších 1,1 milióna eur pôjde na vybavenie. Urgentný príjem funguje aj ako školiace pracovisko pre záchranárov, jeho prevádzku spustili koncom októbra minulého roka. Do jeho vybudovania investoval kraj približne 5,2 milióna eur.