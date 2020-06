Bojnická nemocnica začala vykonávať i odložené operácie

Bojnice 3. júna (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach začala v tomto období vykonávať i plánované operácie, ktoré musela odložiť pre pandémiu nového koronavírusu. Hospitalizovaných pacientov podrobuje rýchlotestom. Informoval o tom riaditeľ nemocnice Vladimír Vido.



"Vzhľadom na vývoj pandémie a uvoľňovanie opatrení v celej spoločnosti v nemocnici v Bojniciach začíname operovať znova v režime, aký bol pred pandémiou. Sme si vedomí, že odložené operácie môžu i zhoršiť zdravotný stav obyvateľov, preto sa im snažíme urýchlene pomôcť," uviedol Vido.



Zdravotnícke zariadenie zaznamenalo problém pri manažovaní pacientov na čakacej listine, ktorí mali dlhodobo naplánovanú operáciu v určitých operačných odboroch, pričom sa to týka najmä ortopédie. "Prišli sme preto ku konsenzu, že pokračujeme v objednávaní pacientov, ktorí dobiehajú. A tých, ktorých operácia bola odložená z dôvodu koronakrízy, pozývame na ďalšie termíny. Dočká sa určite každý pacient," ozrejmil námestník liečebno-preventívnej starostlivosti NsP Prievidza Milan Henčel.



Bojnická nemocnica podľa neho zaviedla v súvislosti s novým koronavírusom rýchlotesty z krvi. "Každý pacient, ktorý je u nás hospitalizovaný, má spravený rýchlotest na COVID-19," spresnil.



Nemocnica ešte v polovici mája zrušila filter pre tamojší personál. Triáž pre pacientov zruší v týchto dňoch, dotazníky a čestné vyhlásenia tak budú vypisovať pri vstupe do ambulancií.