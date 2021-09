Bratislava dosiahla plnú zaočkovanosť 75 % obyvateľstva nad 50 rokov

Bratislava 23. septembra (TASR) – V Bratislave je plne zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 už 75 percent ľudí nad 50 rokov. Oznámil to primátor hlavného mesta Matúš Vallo.



„Znamená to, že pri prepínaní COVID semafora sa farba nášho mesta bude znižovať o dva stupne oproti farbe, akú by sme na základe incidencie a ostatných parametrov semafora mali mať," uviedol primátor.



Obyvateľom hlavného mesta sa poďakoval za to, že sa aktívne postarali o to, aby život v Bratislave prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia ovplyvnili čo najmenej. Zároveň vyzval Bratislavčanov, ktorí sa ešte nezaočkovali, aby neváhali a urobili tak čím skôr.