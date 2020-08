Bratislavské nemocnice sú pripravené na druhú vlnu nového koronavírusu

Bratislava 13. augusta (TASR) – Bratislavské nemocnice sú pripravené na druhú vlnu pandémie nového koronavírusu. Majú dostatok ochranných pomôcok aj prístrojového vybavenia. Pre TASR to uviedli hovorkyne Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH), Národného onkologického ústavu (NOÚ), Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) aj Národného ústavu detských chorôb.



„V spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR robíme všetky potrebné kroky, tak aby sme i naďalej poskytovali neodkladnú zdravotnú starostlivosť všetkým pacientom a zároveň sme sa dokázali bezpečne postarať o všetkých pacientov s COVID-19, ktorí si vyžadujú hospitalizáciu. V tejto chvíli by sme ihneď dokázali vyhradiť 120 lôžok v Infekčnom pavilóne v nemocnici na Kramároch a tiež 12 lôžok v Pľúcnom pavilóne v nemocnici v Ružinove,“ povedala hovorkyňa UNB Eva Kliská.



„Od vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19 dôkladne sledujeme vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku, čomu prispôsobujeme aj všetky opatrenia. V prípade potreby reaktivujeme prevádzku COVID oddelenia v NOÚ,“ informovali z referátu externej a internej komunikácie NOÚ. Pacienti sú tiež povinní vyplniť vstupný formulár a návštevy na oddeleniach NOÚ evidenčný list návštev pacienta.



V nemocniciach tiež realizujú triáž pacientov. „Vykonáva sa pri vstupe do NÚSCH,“ tvrdí hovorkyňa NÚSCH Soňa Valášiková.



„Prijali sme a realizujeme viaceré opatrenia – pripravujeme nové odberové miesto, máme opäť zriadené pracovisko na triáž pacientov. Nachádza sa vo vestibule polikliniky, hneď za vchodom pri registrácii pacientov. Rovnako tento vchod je určený len pre pacientov, sprevádzajúce osoby a návštevy hospitalizovaných pacientov,“ vysvetľuje hovorkyňa Národného ústavu detských chorôb Dana Kamenická.



Dieťa môže podľa nej na vyšetrenie sprevádzať len jeden zdravý sprievodca. Na triáži sa identifikujú podozriví pacienti a podozrivé sprevádzajúce osoby na ochorenie COVID-19. „V nepretržitej prevádzke je všetkým pacientom a sprevádzajúcim osobám bezkontaktne meraná telesná teplota. Naďalej platí povinnosť nosenia rúšok a dezinfekcie rúk pri vstupe do nemocnice,“ doplnila.



Vstupný filter pre limitovanie rizika infekcie zachovávajú aj v NOÚ. „V rámci vstupného filtra kontrolujeme, či pacienti dodržiavajú protiepidemické opatrenia, teda či nosia rúška a dezinfikujú si ruky pri vstupe a meriame teplotu,“ uvádza onkologický ústav.



Pre návštevy v NOÚ platí, že sa musia najprv ohlásiť u službukonajúcej sestry na lôžkovom oddelení, kde je pacient hospitalizovaný, vyplniť a podpísať evidenčný list návštevníka. Návštevné hodiny sú skrátené a nechodiaci pacient môže prijať na izbe v jednom čase najviac dve osoby maximálne na hodinu. Návštevy chodiacich pacientov sa musia realizovať výlučne v exteriéri alebo v spoločných priestoroch a sú bez časového obmedzenia počas návštevných hodín.



Čo sa týka ochranných pracovných pomôcok, Kliská uviedla, že nemocnice UNB ich majú dostatok ešte z predchádzajúceho obdobia a v prípade potreby vedia ďalšie doobjednať. Disponujú spolu 110 prístrojmi na umelú pľúcnu ventiláciu. V Národnom ústave detských chorôb pomôcky zabezpečujú priebežne tak, aby ich mal mali dostatok aj v prípade zvýšenej spotreby.