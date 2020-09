Bratislavský kraj sprísňuje opatrenia v súvislosti s COVID-19

Bratislava 14. septembra (TASR) - Bratislavský kraj, ktorý sa nachádza v tzv. červenej zóne, sprísňuje opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu od pondelka od 6.00 h. Na svojej webovej stránke o tom informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) hlavného mesta Bratislavy.



Obmedzenia regionálneho hygienika sa dotknú všetkých mestských častí Bratislavy a okresov Malacky, Senec a Pezinok, kde sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 100 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín.



Ďalej sa dotýkajú rovnakých častí, kde sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v čase od 23.00 h do 06.00 h nasledujúceho dňa. Výnimku z tohto zákazu majú svadby s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb. Tieto zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Musia byť však splnené viaceré podmienky, ktoré RÚVZ približuje na webe.



Ďalej platí, že plavárne a kúpaliská v týchto častiach musia obmedziť kapacitu týchto prevádzok na 50 percent. Zariadenia spoločného stravovania, teda reštaurácie, bary, kaviarne, vinárne či hostince vrátane takých, ktoré súčasne slúžia aj pre zábavu, teda diskotéky, herne, nočné a tanečné kluby môžu byť otvorené do 23.00 h s výnimkou svadieb s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb.



Poskytovatelia sociálnych služieb sú podľa nariadenia hygienika povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti. Výnimkou sú návštevy kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.



Všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví sa nariaďuje v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia nového koronavírusu pri organizovaní cirkevných akcií a obradov.



Neodporúča sa ani organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek počte. Neodporúča sa ani organizovať rodinné oslavy a posedenia.



Hygienik odporúča absolvovať očkovanie proti sezónnej chrípke a bakteriálnym pneumóniám.