Bratislavský kraj znova očkuje proti HPV vírusu

Bratislava 20. júna (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v piatok znova očkuje proti HPV vírusu. Očkovať bude opäť v zdravotnom stredisku na Rovniankovej ulici v Petržalke, v Malackách na Nádražnej ulici a ambulancii MamaTataJojo. Potrebná je registrácia. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



„Očkovacími dňami prispievame k prevencii onkologických ochorení. Zároveň tým zdôrazňujeme jej dôležitosť a rovnako robíme osvetu. Očkovací deň je určený osobám, ktoré sa chcú chrániť pred infekciou HPV a nedarí sa im naplánovať očkovanie u svojho lekára. Očkujeme deti aj dospelých,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Vakcína je vhodná pre všetky vekové kategórie od deväť rokov. Očkovacia schéma je pre deti do 15 rokov dvojdávková a trojdávková pre starších ako 15 rokov. Pri trojdávkovej schéme sa postupuje tak, že prvá dávka sa podáva vo zvolenom termíne, druhá dávka po troch mesiacoch a tretia dávka po šiestich mesiacoch od prvej dávky. Všetky tri dávky by sa mali podať v priebehu jedného roka.



Očkovanie proti HPV je bezplatné, teda hradené zo zdravotného poistenia, pre všetky 12-, 13- a 14-ročné deti. Staršie deti môžu využiť benefit zdravotných poisťovní, ktoré im preplatia spätne časť ceny vakcíny. Dospelí vakcínu uhrádzajú v plnej výške.



Ľudský papilomavírus, HPV, môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví. Okrem rakoviny krčka maternice sú to aj iné nádory, rakovina vagíny, penisu alebo konečníka. Dostupná je účinná prevencia vo forme očkovania a preventívnych prehliadok. Očkovanie je preto vhodné pre obe pohlavia.