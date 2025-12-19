< sekcia Regióny
Bratislavský kraj opäť očkuje proti HPV vírusu v Bratislave
Očkovanie proti HPV je plne hradené 12-, 13- a 14-ročným dievčatám a chlapcom z verejného zdravotného poistenia. S
Autor TASR
Bratislava 19. decembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v piatok od 13.00 h očkuje po 15. raz proti HPV vírusu. Očkuje sa opäť v zdravotnom stredisku na Rovniankovej ulici v Petržalke do 18.00 h. Potrebná je však registrácia. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
Očkovanie proti HPV je plne hradené 12-, 13- a 14-ročným dievčatám a chlapcom z verejného zdravotného poistenia. Staršie dievčatá a chlapci môžu využiť benefit zdravotných poisťovní, ktoré im spätne preplatia časť ceny vakcíny. Dospelí vakcínu uhrádzajú v plnej výške.
HPV (ľudský papilomavírus) je rakovinotvorný vírus, ktorý môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví. Okrem rakoviny krčka maternice sú to aj iné nádory, ako rakovina vagíny, penisu alebo konečníka. Dostupná je účinná prevencia vo forme očkovania a preventívnych prehliadok.
Vakcína je vhodná pre všetky vekové kategórie od deväť rokov a obe pohlavia. Očkovacia schéma je dvojdávková (do 15 rokov), respektíve trojdávková (pre starších ako 15-ročných). Pri trojdávkovej schéme sa postupuje tak, že prvá dávka sa podáva vo zvolenom termíne, druhá dávka po troch mesiacoch a tretia dávka po šiestich mesiacoch od prvej dávky. Všetky tri dávky by sa mali podať v priebehu jedného roka.
Očkovanie proti HPV je plne hradené 12-, 13- a 14-ročným dievčatám a chlapcom z verejného zdravotného poistenia. Staršie dievčatá a chlapci môžu využiť benefit zdravotných poisťovní, ktoré im spätne preplatia časť ceny vakcíny. Dospelí vakcínu uhrádzajú v plnej výške.
HPV (ľudský papilomavírus) je rakovinotvorný vírus, ktorý môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví. Okrem rakoviny krčka maternice sú to aj iné nádory, ako rakovina vagíny, penisu alebo konečníka. Dostupná je účinná prevencia vo forme očkovania a preventívnych prehliadok.
Vakcína je vhodná pre všetky vekové kategórie od deväť rokov a obe pohlavia. Očkovacia schéma je dvojdávková (do 15 rokov), respektíve trojdávková (pre starších ako 15-ročných). Pri trojdávkovej schéme sa postupuje tak, že prvá dávka sa podáva vo zvolenom termíne, druhá dávka po troch mesiacoch a tretia dávka po šiestich mesiacoch od prvej dávky. Všetky tri dávky by sa mali podať v priebehu jedného roka.