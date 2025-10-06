< sekcia Regióny
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Košickom kraji stúpla
Regionálni hygienici evidujú aj 40 prípadov ochorenia COVID-19.
Autor TASR
Košice 6. októbra (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Košickom kraji bola uplynulý týždeň v porovnaní s tým predchádzajúcim vyššia o 14,5 percenta. Chorobnosť na chrípke podobné ochorenia stúpla o 36 percent. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach. Takzvané chrípkové prázdniny mali tri materské (MŠ) a tri základné školy (ZŠ).
„V 40. kalendárnom týždni bolo spolu hlásených 8167 ARO. Z toho bolo 658 CHPO. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Rožňava, najnižšia v okrese Sobrance,“ uvádza s tým, že priebeh ochorení bol komplikovaný u 444 osôb.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo hlásené v troch MŠ v okresoch Košice II, Košice-okolie a Trebišov a v troch ZŠ v okresoch Košice I, Rožňava a Trebišov.
Regionálni hygienici evidujú aj 40 prípadov ochorenia COVID-19.
