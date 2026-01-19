< sekcia Regióny
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Košickom kraji stúpla
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo pre zvýšenú chorobnosť hlásené vo ôsmich kolektívoch, pričom išlo o štyri materské školy (MŠ) a štyri základné školy (ZŠ).
Autor TASR
Košice 19. januára (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Košickom kraji bola uplynulý týždeň v porovnaní s tým predchádzajúcim vyššia o 19,5 percenta. Chorobnosť na chrípke podobné ochorenia (CHPO) stúpla o 31,5 percenta. Vyplýva to z informácií, ktoré v pondelok zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach.
„V 3. kalendárnom týždni bolo spolu hlásených 8665 ARO. Z toho bolo 736 CHPO. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Košice I, najnižšia v okrese Sobrance,“ uvádza s tým, že priebeh ochorení bol komplikovaný u 364 osôb.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo pre zvýšenú chorobnosť hlásené vo ôsmich kolektívoch, pričom išlo o štyri materské školy (MŠ) a štyri základné školy (ZŠ). Takzvané chrípkové prázdniny mali dve MŠ v okrese Spišská Nová Ves a po jednej v okresoch Košice-okolie a Michalovce, ako aj dve ZŠ v okrese Košice-okolie a po jednej v okresoch Michalovce a Spišská Nová Ves.
