Chorobnosť na ARO stúpla v Žilinskom kraji o 4,1 percenta

Žilina 14. augusta (TASR) – Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúpla v 33. kalendárnom týždni v Žilinskom kraji v porovnaní s predchádzajúcim o 4,1 percenta. Predstavuje to chorobnosť 319,5 chorého na 100 000 obyvateľov. TASR o tom v piatok informovala Gabriela Košecká z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline.



Chorobnosť stúpla najmä vo vekovej skupine nad 60 rokov – o 20,3 percenta a v okrese Bytča o 282,5 percenta. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine do piatich rokov (1013 chorého na 100 000 obyvateľov).



„Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1,1 percenta chorých. Najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín," uviedla Košecká.



Pri chrípke a jej podobných ochoreniach evidoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva 44 hlásení, čo predstavuje 13,48 chorého na 100 000 obyvateľov.



„V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť o 18,1 percenta. Chorobnosť klesla najmä v okrese Liptovský Mikuláš, o 40,1 percenta. Vo vekovej skupine do piatich rokov klesla o 48,8 percenta. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupine od 15 do 19 rokov – 57,34 chorého na 100 000 obyvateľov," doplnila Košecká.