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Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Žilinskom kraj klesa
Chorobnosť poklesla najmä v okrese Dolný Kubín o 33 percent a vo vekovej skupine nad 60 rokov.
Autor TASR
Žilina 10. júna (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Žilinskom kraji sa v 23. kalendárnom týždni v porovnaní s predchádzajúcim znížila o 7,07 percenta. To predstavuje chorobnosť 967 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Renáta Kortišová z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.
Chorobnosť poklesla najmä v okrese Dolný Kubín o 33 percent a vo vekovej skupine nad 60 rokov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine do piatich rokov - 3225 chorých na 100.000 obyvateľov. „Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1,4 percenta chorých. Najčastejšou komplikáciou bol zápal stredného ucha,“ uviedla Kortišová.
Pri chrípke a jej podobných ochoreniach evidoval RÚVZ 175 hlásení, čo predstavuje 53 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť poklesla o približne 20 percent. „Pokles chorobnosti bol zaznamenaný najmä v okrese Bytča a vo vekovej skupine nad 60 rokov,“ doplnila Kortišová.
Chorobnosť poklesla najmä v okrese Dolný Kubín o 33 percent a vo vekovej skupine nad 60 rokov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine do piatich rokov - 3225 chorých na 100.000 obyvateľov. „Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1,4 percenta chorých. Najčastejšou komplikáciou bol zápal stredného ucha,“ uviedla Kortišová.
Pri chrípke a jej podobných ochoreniach evidoval RÚVZ 175 hlásení, čo predstavuje 53 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť poklesla o približne 20 percent. „Pokles chorobnosti bol zaznamenaný najmä v okrese Bytča a vo vekovej skupine nad 60 rokov,“ doplnila Kortišová.