Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. jún 2026Meniny má Margaréta
< sekcia Regióny

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Žilinskom kraj klesa

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Chorobnosť poklesla najmä v okrese Dolný Kubín o 33 percent a vo vekovej skupine nad 60 rokov.

Autor TASR
Žilina 10. júna (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Žilinskom kraji sa v 23. kalendárnom týždni v porovnaní s predchádzajúcim znížila o 7,07 percenta. To predstavuje chorobnosť 967 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Renáta Kortišová z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.

Chorobnosť poklesla najmä v okrese Dolný Kubín o 33 percent a vo vekovej skupine nad 60 rokov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine do piatich rokov - 3225 chorých na 100.000 obyvateľov. „Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1,4 percenta chorých. Najčastejšou komplikáciou bol zápal stredného ucha,“ uviedla Kortišová.

Pri chrípke a jej podobných ochoreniach evidoval RÚVZ 175 hlásení, čo predstavuje 53 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť poklesla o približne 20 percent. „Pokles chorobnosti bol zaznamenaný najmä v okrese Bytča a vo vekovej skupine nad 60 rokov,“ doplnila Kortišová.
.

Neprehliadnite

MS26 OČAMI SLOVÁKOV: Ďurica nechce ponocovať: Vyberiem si čerešničky

Blanár: Slovensko posilňuje partnerstvo s OSN

Kucka poprel správy o konci kariéry: Čoskoro sa vidíme na trávnikoch

ŠTARTUJE FUTBALOVÝ MUNDIAL: Prvýkrát so 48 účastníkmi a v 3 krajinách