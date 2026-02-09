< sekcia Regióny
Chorobnosť na chrípku v Nitrianskom kraji mierne klesla
Najviac chorých bolo v skupine detí do päť rokov. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 137 osôb.
Autor TASR
Nitra 9. februára (TASR) - V Nitrianskom kraji v uplynulom týždni klesla chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre.
Podľa RÚVZ bolo v šiestom kalendárnom týždni v Nitrianskom kraji evidovaných 5319 akútnych respiračných ochorení. „Z toho počtu šlo o chrípku v 1670 prípadoch. Oproti predchádzajúcemu týždňu to predstavuje pokles chorobnosti o 10,3 percenta,“ uviedol RÚVZ v Nitre.
Najviac chorých bolo v skupine detí do päť rokov. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 137 osôb. Z celkového počtu hlásených ochorení bolo 46 percent zápalov prínosových dutín, 24,8 percenta zápalov pľúc a 29,2 percenta zápalov stredného ucha.
Pre zvýšenú chorobnosť bolo prerušené vyučovanie v 14 materských a šiestich základných školách v okresoch Komárno, Levice, Nové Zámky, Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa. „Zákaz návštev bol vyhlásený vo Fakultnej nemocnici Nitra, v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, v Kardiocentre Nitra a v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce,“ doplnil RÚVZ.
