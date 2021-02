Do NÚSCH prišli pomáhať zdravotníci z Rumunska

Bratislava 25. februára (TASR) – Do Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) prišli pomáhať lekári a zdravotné sestry z Rumunska. Ich misia na Slovensku má trvať 21 dní. Pomáhať majú v oblasti anestéziológie a intenzívnej medicíny. Vo štvrtok ich na pôde ústavu v Bratislave privítal aj štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Peter Stachura, v ktorého gescii je aj riadenie nemocníc počas pandémie ochorenia COVID-19.



"Situácia v našich nemocniciach je vážna. Míňajú sa nám predovšetkým lôžka, ktoré sú venované najťažším pacientom, ktorí sú na ventilácii a potrebujú veľkú pomoc našich anestéziológov, intenzivistov a sestier. Situácia je zvlášť náročná v regióne západného Slovenska," povedal Stachura s tým, že príchod pracovníkov, ktorých nateraz nedokážu nahradiť, si veľmi váži. Podľa jeho slov ide o dočasné riešenie, vďaka čomu sa bude môcť kapacita ústavu zvýšiť o deväť lôžok.



Mimoriadna veľvyslankyňa Rumunska na Slovensku Steluta Arhireová uviedla, že rumunská vláda "vníma a cíti ťažkosti, v ktorých sa Slovensko nachádza". Hlavným posolstvom, s ktorým zdravotníci prichádzajú, je podľa jej slov to, že Slovensko v pandemickej situácii nie je samo. Zdôraznila, že ide o solidárnosť medzi štátmi. Vyzdvihla aj excelentné bilaterálne vzťahy krajín.



Projekt sa podarilo financovať za podpory Európskej komisie. Zástupca vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR Radim Dvořák poznamenal, že pravé "európanstvo" znamená pomáhať si v núdzi.



Generálny riaditeľ NÚSCH Mongi Msolly verí, že sa podarí vytvoriť také tímy, vďaka ktorým bude možné poskytovať zdravotnú starostlivosť najťažším pacientom s ochorením COVID-19.



Tím z Rumunska prišiel na Slovensko po aktivácii európskeho mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie, ktorú schválila vláda 17. februára na žiadosť Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR v súvislosti s podporou úsilia v boji proti šíreniu nového koronavírusu.



Štátny tajomník Stachura povedal, že o príchode ďalších zdravotníckych posíl z krajín Európskej únie Slovensko diskutuje s Dánskom. Slovensko o možnostiach rokuje aj s Poľskom. To podľa štátneho tajomníka ponúklo Slovensku desať intenzívnych lôžok v nemocnici v Nowom Targu. Dodal, že aj Nemecko by Slovensku mohlo v univerzitnej nemocnici v Münsteri poskytnúť rovnaký počet intenzívnych lôžok.