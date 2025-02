Do Šale sa od marca vráti detská lekárska pohotovosť

Šaľa 3. februára (TASR) - V Poliklinike Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) v Šali bude opäť fungovať detská ambulantná pohotovosť. Ako uviedol predseda NSK Branislav Becík, služby pacientom bude poskytovať od marca.



Krajskí poslanci na svojom pondelkovom rokovaní vyčlenili z rozpočtu NSK na fungovanie pohotovosti sumu 97.500 eur. "Hľadali sme optimálny model a našli sme najschodnejšiu možnosť pre všetkých. Postupne sa bližšie posúvame k tomu, aby sa pod gesciou NSK vrátila detská pohotovosť do Šale. Samozrejme, boli by sme radi, aby to bolo čím skôr, no jej zabezpečenie je zložitý administratívny proces. Potrebujeme ešte zhruba mesiac na to, aby sme vybavili potrebné povolenia," vysvetlil Becík.



Detská lekárska pohotovosť v šalianskej poliklinike skončila vlani na jeseň po vypršaní licencie. Ako doplnil Becík, od marca bude v pracovné dni fungovať od 16.00 do 20.00 h a počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 20.00 h. "Rodičia by mali mať istotu, že v prípade núdze bude o ich dieťa aj v tomto regióne postarané. Otvorením ambulancie poskytneme deťom potrebnú starostlivosť, ktorú si zaslúžia," skonštatoval Becík.



Služby detskej pohotovosti v Šali využívalo donedávna vyše 300 pacientov mesačne. Primátor Jozef Belický preto jej opätovné zriadenie ocenil. "Som rád, že bude obnovená služba, ktorú veľmi potrebujú obyvatelia nielen nášho mesta a okresu, ale aj širšieho regiónu," doplnil Belický.



Ako pripomenul Úrad NSK, pohotovosť pre dospelých funguje v krajskej Poliklinike NSK Šaľa naďalej bez obmedzenia. "Od začiatku roka 2025 sme sa pustili aj do ďalšej rekonštrukcie priestorov polikliniky v jej interiéri a exteriéri. Modernizácia za vyše 650.000 eur zahŕňa vybudovanie úplne nového nadjazdu, opravu strechy, fasády či úpravu vonkajších plôch. Rekonštrukcia prebieha za plného chodu polikliniky, ukončená by mohla byť v lete 2025," doplnil NSK.