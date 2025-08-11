Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fakultná nemocnica Trnava otvorila druhú sálu intervenčnej rádiológie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Prednosta rádiologickej kliniky Ján Haršány zdôraznil, že ide aj o významný impulz pre odborný rast mladých lekárov a zdravotníckeho personálu.

Autor TASR
Trnava 11. augusta (TASR) - Fakultná nemocnica Trnava otvorila druhú sálu intervenčnej rádiológie. Ako informoval hovorca nemocnice Matej Martovič, rozšírenie kapacít prinesie skrátenie čakacích lehôt na vyšetrenia a umožní realizáciu širšieho spektra výkonov vrátane náročných cievnych a onkologických intervencií.

„Nová sála predstavuje významný krok smerom k modernejšiemu, efektívnejšiemu a pacientsky orientovanému zdravotníctvu. Denne vieme realizovať na tejto sále približne tri až päť zákrokov, pričom záleží od náročnosti zákroku,“ priblížil hovorca.

Prednosta rádiologickej kliniky Ján Haršány zdôraznil, že ide aj o významný impulz pre odborný rast mladých lekárov a zdravotníckeho personálu. „Nové pracovisko im poskytuje priestor na získavanie nielen teoretických vedomostí, ale najmä praktických skúseností priamo pri výkone zákrokov pod vedením skúsených špecialistov,“ podčiarkol.
