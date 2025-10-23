Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZÁKAZ NÁVŠTEV: Platí v tejto nemocnici

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nemocnica priblížila, že zákaz je vydaný od štvrtka až do odvolania.

Autor TASR
Trnava 23. októbra (TASR) - Fakultná nemocnica (FN) Trnava zakázala z dôvodu narastajúceho počtu respiračných chorôb návštevy na geriatrickom oddelení nemocnice. Informovala o tom na sociálnej sieti.

