< sekcia Regióny
ZÁKAZ NÁVŠTEV: Platí v tejto nemocnici
Nemocnica priblížila, že zákaz je vydaný od štvrtka až do odvolania.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trnava 23. októbra (TASR) - Fakultná nemocnica (FN) Trnava zakázala z dôvodu narastajúceho počtu respiračných chorôb návštevy na geriatrickom oddelení nemocnice. Informovala o tom na sociálnej sieti.
Nemocnica priblížila, že zákaz je vydaný od štvrtka až do odvolania.
Nemocnica priblížila, že zákaz je vydaný od štvrtka až do odvolania.