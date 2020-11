Fakultná nemocnica Trenčín spustila bezplatné antigénové testovanie

Trenčín 16. novembra (TASR) – Fakultná nemocnica Trenčín spustila v pondelok ráno testovanie antigénovými testami. Odberové miesto je pri vstupe do nemocnice, otestovať sa bezplatne môžu nechať pacienti nemocnice a občania.



Ako informovala hovorkyňa FN Trenčín Martina Holecová, odberové miesto bude otvorené počas pracovných dní od 7:30 do 11:30. V prípade väčšieho záujmu o testovanie môže nemocnica operatívne posilniť personálne kapacity a otváracie hodiny predĺžiť až do 14:30.



„Testovanie je bezplatné. Každý občan sa musí preukázať pri odbere občianskym preukazom a deti do 15 rokov preukazom poistenca. Na vyšetrenie sa dá objednať cez internetovú stránku nemocnice. V prípade nemožnosti objednať sa elektronicky pomôžu občanovi s objednaním administratívni pracovníci odberového miesta. Uprednostníme však objednaných klientov,“ uviedla hovorkyňa.



Ako dodala, odberové miesto je personálne zabezpečené kvalifikovanými zdravotníkmi – sestrami, praktickými sestrami a zdravotníckymi záchranármi. Spoluprácu ponúkli aj študenti fakulty zdravotníctva trenčianskej univerzity, ktorí pracujú pod dohľadom kvalifikovaného personálu.