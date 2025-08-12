< sekcia Regióny
V Žiline spustili úvodnú fázu programu intervenčnej kardiológie
Intervenčné zákroky pre akútnych pacientov sa budú v žilinskej nemocnici vykonávať jedenkrát za týždeň.

Žilina 12. augusta (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Žilina v utorok spustila úvodnú fázu programu intervenčnej kardiológie. Ako na tlačovom brífingu informoval riaditeľ nemocnice Juraj Kacian, štyria pacienti so srdcovo-cievnymi problémami podstúpia zákrok perkutánnej koronárnej intervencie, ktorý pomôže vyriešiť ich akútne ťažkosti spôsobené zúžením ciev.
Doplnil, že sú to pacienti, ktorí trpia ochorením srdcových ciev a v prvej fáze neboli indikovaní na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. „Títo pacienti sú hospitalizovaní na našom internom oddelení a práve o nich sa chceme v prvej fáze postarať, aby nemuseli čakať na termín, kedy by sa k danému ošetreniu dostali,“ uviedol Kacian.
Pri samotnom zákroku sa lekár pomocou katétra dostane do oblasti srdcových tepien a pomocou vypustenej kontrastnej látky pod röntgenom zistí, či je alebo nie je prítomné zúženie v cieve. „Akonáhle tam zúženie nájdeme, vieme ho ošetriť vložením stentu. Táto kovová výstuž cievu trvale otvorí a zabezpečí prietok krvi k svalovine srdca tak, aby nevznikol infarkt,“ priblížil Kacian.
Na spustení úvodnej fázy intervenčnej kardiológie spolupracuje žilinská nemocnica so špecialistami zo Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici a Univerzitnej nemocnice Martin (UNM). „Podarilo sa vybudovať prvotný tím, ktorý je schopný poskytnúť tieto vyšetrenia na adekvátnej úrovni. Aj technické zariadenie je pripravené pomôcť pacientom, ktorí majú akútne príhody, a ktorí by čakali na toto vyšetrenie pomerne dlho. Treba povedať, že tieto zákroky sú u akútnych pacientov skutočne život zachraňujúce,“ zdôraznil kardiológ Matej Šamoš z UNM.
Intervenčné zákroky pre akútnych pacientov sa budú v žilinskej nemocnici vykonávať jedenkrát za týždeň. Ako naznačil Kacian, v horizonte jedného až dvoch rokov by tu chceli vybudovať samostatné kardiologické oddelenie s lôžkami a jednotkou intenzívnej starostlivosti, ktoré bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v nepretržitom režime.
