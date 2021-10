Vo zvolenskej nemocnici presunuli geriatrickú ambulanciu

Zvolen 18. októbra (TASR) – Geriatrickú ambulanciu zvolenskej nemocnice, ktorá bola v spoločnom pavilóne na prízemí, presťahovali do budovy polikliniky. TASR o tom v pondelok informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Ako dodala, pacienti ju nájdu na druhom poschodí. Naďalej v nej pôsobia lekárka Martina Petrovská a sestra Lýdia Šemrová. „Ambulancia geriatrie pracuje v rovnakých časoch ako doteraz, zmenené je len miesto ambulancie. Ordinačné hodiny sú od pondelka do piatku v čase od 7.00 h do 15.30 h,“ spomenula.



V bývalej ambulancii geriatrie je v súčasnosti onkologická ambulancia, kde pôsobí lekárka Petronela Lalíková. „V onkologickej ambulancii ide predovšetkým o medikamentóznu liečbu solídnych nádorov v zjednodušenej forme a pacienti budú liečení chemoterapiou, hormonálnou a biologickou liečbou," zhrnula hovorkyňa. „Aktuálne vo zvolenskej nemocnici disponujeme aj denným stacionárom, ktorý bude slúžiť na aplikáciu chemoterapie v dennej pracovnej dobe," vysvetlila Lalíková. Pripomenula tiež, že v prípade potreby bude pacient odporúčaný na príslušné vyššie onkologické pracovisko.