Handlovská nemocnica opäť povolila návštevy pacientov

Handlová 6. marca (TASR) - Nemocnica v Handlovej od pondelka opätovne povolila návštevy pacientov na lôžkových oddeleniach. Vedenie zdravotníckeho zariadenia v tejto súvislosti apeluje na dôležitosť dodržiavania protiepidemických opatrení. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková.



Návštevy pacientov zdravotnícke zariadenie zakázalo od 22. februára z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. "Príbuzní či známi, ktorí prídu svojich blízkych navštíviť, nesmú mať príznaky respiračného ochorenia. Pri návšteve v nemocnici musia použiť respirátor FFP2 alebo FFP3," pripomenula námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť Lucia Radvanská.



Na túto povinnosť by vedenie nemocnice podľa nej chcelo apelovať preto, aby nedošlo k opätovnému zhoršeniu epidemiologickej situácie, predovšetkým však preto, aby ochránilo hospitalizovaných pacientov. "Veríme, že je to aj v záujme ich blízkych," podotkla.



Návštevné hodiny sú v nemocnici každý pracovný deň od 15.00 h do 17.00 h, rovnako aj počas víkendov. Návštevu je vhodné si vopred telefonicky dohodnúť s personálom príslušného oddelenia.