Hygienici evidujú v Pečovskej Novej Vsi výskyt žltačky

Prešov 26. januára (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove eviduje prípady vírusovej hepatitídy typu A (VHA) v obci Pečovská Nová Ves v okrese Sabinov.



Ako pre TASR uviedol regionálny hygienik RÚVZ v Prešove Jozef Varga, v piatok im boli hlásené štyri ochorenia na VHA u detí žijúcich v podmienkach s nízkym hygienickým štandardom. Ide o deti od jedného do deviatich rokov.



"Prvý prípad ochorenia na VHA bol z Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove na odbor epidemiológie hlásený 19. januára 2024. Kumulatívne k dnešnému dňu je v obci hlásených osem ochorení na VHA," uviedol Varga.



V neďalekej obci Olejníkov hygienici evidujú výskyt žltačky od novembra minulého roka. Ďalšie prípady pribudli koncom novembra a v januári. Posledné potvrdené ochorenia boli hlásené vo štvrtok (25. 1.). Kumulatívne k piatku je v obci hlásených 46 ochorení na VHA.



Koncom novembra minulého roka bolo v spomenutej obci, ako aj v Pečovskej Novej Vsi vyhláškou nariadené, aby sa všetky deti od jedného do 15 rokov vrátane, podrobili lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii - očkovaniu.



Výskyt VHA hygienici od vlaňajšieho leta evidujú aj v okrese Prešov. Na jeseň hygienici evidovali viac ako 130 prípadov VHA a štyri aktívne ohniská v obciach Červenica, Tuhrina, Abranovce a Varhaňovce. Následne v Prešove zasadala regionálna protiepidemická komisia. Boli prijaté viaceré opatrenia s cieľom zamedziť šíreniu ochorenia. Jedným z nich bolo mimoriadne očkovanie detí do 15 rokov.