Interné oddelenie krompašskej nemocnice sa presťahovalo

Krompachy 24. mája (TASR) - Interné oddelenie nemocnice v Krompachoch sa za plnej prevádzky presťahovalo do zrekonštruovaných priestorov pavilónu, ktorý sa nachádza oproti administratívnej budove. Námestník liečebno-preventívnej starostlivosti a konateľ nemocnice Miroslav Kraus informoval, že sťahovanie sa dotklo aj internej ambulancie, ktorá sa nachádza na prízemí pavilónu E. "V obnovených priestoroch bude pacientom poskytovaná zdravotná starostlivosť na vyššej úrovni na celkovo 27 lôžkach," uviedol.



Toto riešenie ďalej umožní aj to, že sa pri opakovanom rozšírení ochorenia COVID-19 nebude blokovať chirurgické oddelenie tak ako doteraz. V prípade nutnosti budú pacienti s novým koronavírusom hospitalizovaní v nových priestoroch interného oddelenia.



"Bývalé priestory interného oddelenia však neostanú prázdne a nevyužité. V pavilóne C plánujeme zriadiť oddelenie dlhodobo chorých s kapacitou 20 lôžok. Ide o nový typ poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorá v krompašskej nemocnici nie je a región pociťuje jej nedostatok," priblížil plány riaditeľ krompašskej nemocnice František Lešundák.