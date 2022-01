Bojnická nemocnica chce internú medicínu sústrediť v novom pavilóne

Bojnice 22. januára (TASR) - Internú medicínu plánuje Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach sústrediť v novom pavilóne. Objekt by mal mať viac ako 200 lôžok, jeho súčasťou budú i ambulancie a recepcia. Financie na tento účel chce Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ako zriaďovateľ nemocnice žiadať z Fondu spravodlivej transformácie.



TSK momentálne zabezpečuje spracovanie projektu pre územné rozhodnutie. "Z porovnaní nám vyšlo, že nemá zmysel opravovať existujúce monobloky C, B, E. Dôjde k ich sanácii a vybuduje sa nový internistický pavilón s parkoviskom, prístupovými komunikáciami s kapacitou 220 lôžok," uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.



Zámerom nemocnice je vytvoriť jedno miesto, kde bude poskytovať internistickú starostlivosť, a to nielen internú medicínu, ale všetky jej odbory, čiže interné, neurologické, kožné, pľúcne a geriatrické oddelenie, oddelenie dlhodobo chorých a rehabilitácie, spresnil riaditeľ nemocnice Peter Glatz. "Prízemie bude s recepciou a za ňou bude kompletná ambulantná starostlivosť, ktorá bude sústredená na jednom mieste aj s ambulantnými rehabilitáciami," doplnil riaditeľ.



Lôžka budú podľa neho tzv. plávajúce. "Nevymýšľame niečo nové, kopírujeme to, čo funguje vo svete. Je to z dôvodu, aby sme vedeli alokovať a využívať personál, lepšie plánovať služby lekárov a sestier."



V celom pavilóne sa bude nachádzať aj bezdrôtová sieť. "Máme totiž zámer, aby každý pacient v pavilóne mal medicínske zariadenie. Laici to poznajú ako smart hodinky, ide však o certifikovanú zdravotnú pomôcku, prostredníctvom ktorej budú pacienti nonstop monitorovaní. Ich údaje sa budú on-line zaznamenávať do informačného systému, tým aj ušetríme čas pri monitorovaní zdravotného stavu pacientov a prácu sestier," dodal Glatz.



Fond spravodlivej transformácie momentálne nepočíta s podporou projektov z oblasti zdravotníckeho sektora. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spolu s TSK preto plánuje s Európskou komisiou ešte rokovať.