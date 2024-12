Zdravie: Kampaň Uniforma spája prispeje k záchrane ľudského života

Žilina 31. decembra (TASR) - Zdravotníci, záchranári, hasiči, policajti, vojaci i členovia Slovenského Červeného kríža sa spájajú pre záchranu ľudského života. Prvý ročník kampane Uniforma spája štartuje pod taktovkou oddelenia urgentného príjmu Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Žilina a sestry Martiny Bajcárovej. Záujemcovia o darovanie krvi sa môžu do kampane zapojiť počas januára a februára 2025. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.



Darovanie krvi, do ktorého sa môžu zapojiť zdravotníci, záchranári, hasiči, policajti, vojaci či členovia Slovenského Červeného kríža, sa uskutoční v januári a februári budúceho roka na odbernom mieste Národnej transfúznej služby (NTS) v Žiline. Cieľom kampane je, aby jednotlivé zložky vďaka krvi prispeli k záchrane ľudského života.



Sestra urgentného príjmu FNsP Bajcárová podotkla, že veľmi dobre vie, aké mimoriadne dôležité je mať k dispozícii dostatok krvi pre pacientov. "Často sa stretávame s prípadmi, keď je jej nedostatok a je pritom rozhodujúcim faktorom pri záchrane života. Práve preto vznikla kampaň Uniforma spája, ktorá združuje príbuzné profesie a pomáha ľuďom, ktorí to potrebujú," vysvetlila Bajcárová.



Záujemcovia o darovanie krvi sa môžu registrovať na stránke NTS a vybrať si termín počas januára či februára 2025, ktorý im vyhovuje. Pred darovaním krvi na odbernom mieste v priestoroch FNsP Žilina následne nahlásia, že krv darujú v rámci kampane.



Kampaň Uniforma spája organizujú vo FNsP po prvýkrát. Podľa jej riaditeľa Juraja Kaciana je perfektným príkladom toho, ako sa ľudia z rôznych profesií, ktorých posolstvom je pomáhať a zachraňovať, môžu spojiť aj prostredníctvom darovania krvi a urobiť veľmi veľa pre tých, ktorí pomoc akútne potrebujú. "Chcel by som sa úprimne poďakovať za túto myšlienku a zároveň vyzvať všetkých zdravotníkov a záchranárske zložky, aby sa zapojili. Tešíme sa na každého, kto sa rozhodne prispieť svojou kvapkou krvi k záchrane ľudského života," doplnil Kacian.