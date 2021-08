Košická detská nemocnica otvára očkovacie centrum pre deti od 12 rokov

Košice 31. augusta (TASR) – Detská fakultná nemocnica Košice otvára od piatka 3. septembra nové očkovacie centrum, ktoré umožní očkovanie vakcínou proti ochoreniu COVID-19 deťom od 12 rokov. „Ponúkame možnosť zaočkovať deti vakcínou Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech pod dohľadom našich pediatrov,“ informovala nemocnica.



Pred samotným očkovaním je potrebná registrácia na portáli Národného centra zdravotníckych informácií www.nczisk.sk. Očkovanie bude prebiehať od 3. septembra v Detskej fakultnej nemocnici každú stredu a piatok od 8.00 do 13.00 h. Potrebné sú dve dávky vakcíny s odstupom minimálne 28 dní.



Do septembra v Košiciach očkovali deti nad 12 rokov vo vakcinačnom centre Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP). „S očkovaním detí proti novému koronavírusu starších ako 12 rokov sme začali 23. júna. V spolupráci s pediatriami Detskej fakultnej nemocnice a našimi pediatrami bolo u nás zaočkovaných spolu vyše 2500 detí vo veku do 18 rokov,“ informovala koordinátorka pandemických opatrení v UNLP Jaroslava Ostróová. Od septembra tam očkujú len osoby staršie ako 18 rokov.