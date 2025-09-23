Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lekári v Komárne odstránili pacientke nádor vážiaci 18,6 kilogramu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

O jeho prítomnosti vedela približne desať rokov, no z obavy pred operáciou zákrok odkladala.

Autor TASR
Komárno 23. septembra (TASR) - Mimoriadne náročný chirurgický zákrok sa podaril lekárskemu tímu na chirurgickom oddelení v Nemocnici Agel Komárno. Z brušnej dutiny pacientky lekári úspešne odstránili nádor vážiaci takmer 18,6 kilogramu, informoval onkochirurg Dmytro Tsyhyka.

Nádor vážne ohrozoval život pacientky. O jeho prítomnosti vedela približne desať rokov, no z obavy pred operáciou zákrok odkladala. Medzitým nádor postupne rástol, až začal utláčať všetky orgány v brušnej dutine. Chirurgovia v spolupráci s urológom dokázali nádor úplne odstrániť bez nutnosti vybratia ďalších orgánov.

Pooperačné obdobie prebehlo bez komplikácií a 62-ročná pacientka je v súčasnosti v stabilizovanom stave, zotavuje sa pod dohľadom odborníkov.
.

