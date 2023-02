Lekárska fakulta UK rieši otázku výučby klinických predmetov

Bratislava 3. februára (TASR) - Lekárska fakulta Univerzity Komenského (UK) rieši výučbu klinických predmetov. Jej dekan Juraj Payer to označil za kruciálnu a naliehavú otázku. "Cestou je rozšírenie výučby klinických predmetov i do nemocníc, kde dnes takáto výučba neprebieha. Ide najmä o predštátnicovú prax v šiestom ročníku," uviedol pre TASR. Nevylúčil, že fakulta bude o spolupráci rokovať aj so zástupcami plánovanej bratislavskej nemocnice Bory.



"Určite bude prebiehať i rokovanie k eventuálnej výučbe našich študentov v nemocnici Bory. Toho času nedisponujem dostatkom informácií o tom, či a aký charakter výučby prichádza do úvahy. Rozhodujúce slovo bude mať vždy gestor danej odbornosti na našej fakulte," skonštatoval.



Fakulta podľa Payera v súčasnosti s nemocnicou nerokuje o žiadnej téme. "Sme otvorení rokovaniam, ktoré by mali byť komplexné," dodal.



Nemocnica Bory vlani deklarovala, že plánuje výučbu v rámci pregraduálneho vzdelávania pre študentov lekárskych fakúlt a budúce sestry. Informovala, že chce tiež akreditovať pracovisko na predatestačnú prípravu. Bývalý dekan LF UK Juraj Šteňo minulý rok upozornil, že je nutné zlepšiť podmienky na výučbu klinických predmetov. Poukázal na ohrozenie kvality klinickej výučby pre obmedzený styk študentov s pacientmi.