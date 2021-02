Mestá na Zemplíne pre záujem obyvateľov otvárajú viaceré MOM

Hanušovce nad Topľou/Strážske 19. februára (TASR) – Okresné mestá na Zemplíne zaznamenali v uplynulých dňoch nárast počtu mobilných odberových miest (MOM) realizujúcich antigénové testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19. Viaceré z nich ponúkajú možnosť otestovať sa aj počas víkendových dní. Rovnakú službu počas piatka a víkendových dní (20. a 21. 2.) poskytli svojim obyvateľom aj menšie mestá v regióne.



Ako informoval prednosta Mestského úradu v Hanušovciach nad Topľou Slavomír Karabinoš na internetovej stránke mesta, na testovanie v mestskom MOM v "starej škole" na Kukorelliho ulici sa dá na piatok a sobotu popoludní objednať prostredníctvom rezervačného formulára na mestskom webe.



Mesto Strážske organizuje antigénové testovanie v priestoroch telovýchovného pavilónu základnej školy v piatok od 8.00 do 18.00 h a v sobotu od 8.00 do 18.00 h.



Prostredníctvom rezervačného systému je možné objednať sa na antigénové testovanie aj v meste Veľké Kapušany, kde obe MOM fungujú v priestoroch mestského úradu. Testovanie sa tam realizuje v sobotu popoludní a celý deň počas nedele.



Veľký záujem o testovanie podnietil otvoriť v piatok a sobotu svoje odberové miesto na základnej škole na Komenského ulici aj mesto Sobrance. Odbery tam budú realizovať v piatok od 14.00 do 20.00 h a v sobotu od 8.00 do 20.00 h. "Na MOM sa môžu testovať aj obyvatelia z okolitých obcí, ktorí o testovanie majú záujem," informovala samospráva. Ďalšie okresné mestá na Zemplíne, vzhľadom na otvorené MOM zriadené súkromnými poskytovateľmi aj počas víkendových dní, svoje MOM počas nadchádzajúceho víkendu neotvárajú.