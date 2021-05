Púchov začne v júni očkovať svojich obyvateľov nad šestnásť rokov

Púchov 20. mája (TASR) – Púchovská radnica pripravuje očkovanie svojich obyvateľov proti ochoreniu COVID-19. Začať by sa malo v júni, vakcínou konzorcia Pfizer/BioNTech chcú očkovať ľudí nad 16 rokov.



Ako informovala hovorkyňa Púchova Laura Krošláková, očkovanie pripravujú v spolupráci so Záchrannou zdravotnou službou SR, počet očkovacích miest bude závisieť od počtu prihlásených. Vakcínu budú podávať podľa veku prihlásených od najstarších po najmladších.



Očkovanie zabezpečí výjazdová jednotka so sanitným vozidlom vybaveným technicky i personálne. Mesto zabezpečí koordináciu prostredníctvom svojich zamestnancov, priestory a odborný dohľad nad očkovaním prostredníctvom lekárov.



„Termín prihlásenia na júnové očkovanie je do 31. mája, záujemcovia o vakcináciu sa môžu prihlásiť prostredníctvom formulára na webovej adrese https://forms.gle/ZtDwd3bkNZ3xL8td9 alebo prostredníctvom mailov msu@puchov.sk, zuzana.brindzova@puchov.sk, prípadne telefonicky na čísle +421 42 46 508 33 alebo +421 917 988 943 (volať len v čase úradných hodín),“ doplnila hovorkyňa.