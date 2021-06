Minister Lengvarský ocenil očkovanie seniorov výjazdmi do obcí

Hrašovík 11. júna (TASR) – Očkovanie seniorov krajskou výjazdovou očkovacou službou si v piatok popoludní v obci Hrašovík pri Košiciach pozrel minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



„Vnímame potrebu zvýšenia percenta zaočkovanosti, osobitne v takýchto regiónoch. Týmto smerom a, samozrejme, spustením očkovania u lekárov pre deti a dorast a u všeobecných lekárov by sme mohli to percento znovu zvýšiť,“ povedal minister pre novinárov.



Ocenil pritom všetkých, ktorí sa na zabezpečení očkovania podieľajú. Zaujímal sa pritom o spôsob organizácie, návrhy na zlepšenie situácie a možnosti pomoci zo strany ministerstva. „Možno by sme sa mali zamyslieť nad nejakým flexibilnejším spôsobom dodávania vakcín, aby ten proces nebol taký dlhý a bolo možné ľahšie reagovať na potreby, ktoré vznikajú,“ povedal na záver pracovného výjazdu na východe Slovenska.



Ako informoval predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka, kraj vo veľkokapacitných očkovacích centrách a výjazdovými očkovacími jednotkami dosiaľ podal viac ako 150.000 dávok vakcín. Z toho výjazdové očkovacie jednotky zaočkovali viac ako 8700 ľudí.



„V obciach sa zameriavajú na menšie skupiny starších ľudí, ktoré majú problém prísť do veľkokapacitného centra. Týmto chceme napomôcť hlavnému cieľu, ktorým je zaočkovanie čo najrýchlejšie čo najviac ľudí,“ povedal.



V Hrašovíku sa na piatkové očkovanie nahlásilo celkovo 22 ľudí, z toho niektorí aj zo susedných Rozhanoviec. Podľa starostky obce Renáty Demkovej je v Hrašovíku pomerne vysoká zaočkovanosť občanov.



„Aj keď sme veľmi blízko pri Košiciach, niektorí obyvatelia majú problém dostaviť sa do veľkokapacitného očkovacieho centra, či už zdravotné alebo s dopravou, preto sme uvítali túto aktivitu KSK,“ povedala.



Minister Lengvarský počas dňa navštívil aj nemocnicu v Michalovciach. V Trebišove sa v súvislosti s očkovaním v marginalizovaných rómskych komunitách stretol so zástupcami organizácie Zdravé regióny a zavítal aj na miestny Regionálny úrad verejného zdravotníctva.