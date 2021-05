Mobilná očkovacia služba príde aj do Humenného

Humenné 26. mája (TASR) – Aj napriek tomu, že v meste Humenné funguje počas víkendov veľkokapacitné očkovacie centrum, zaočkovať imobilných obyvateľov proti ochoreniu COVID-19 príde do mesta v júni aj mobilná očkovacia služba Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Samospráva preto na svojej internetovej stránke zverejnila pokyny, ako o mobilné očkovanie požiadať.



Osoby, ktoré sú úplne nemobilné a majú záujem o očkovanie či seniori, ktorí sa na očkovanie vo vakcinačnom centre nevedia sami dopraviť, sa majú prihlásiť na telefonických linkách mestského úradu 057/7863238, 7863220, 7863239 alebo 7863235 v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 h. Na registráciu tiež môžu aj počas víkendu využiť e-mailovú adresu katarina.sopkova@humenne.sk, pričom je treba uviesť meno a priezvisko, adresu, rodné číslo, zdravotnú poisťovňu a telefónne číslo. Nepovinným údajom je e-mailová adresa. Posledným dňom, keď je tak možné urobiť, je 31. máj. "Údaje týchto obyvateľov zoskupíme a posunieme Prešovskému samosprávnemu kraju, odkiaľ ich budú kontaktovať z dôvodu termínu, kedy ich prídu domov zaočkovať," doplnila samospráva.



Mesto tiež podáva pomocnú ruku obyvateľom, ktorí sa na očkovanie vo vakcinačných centrách prihlásiť chcú, no nemajú na to technické vybavenie. I pre nich platia rovnaké kontaktné údaje ako pre imobilných, samospráva ich však zaregistruje do systému veľkokapacitného očkovacieho centra PSK.