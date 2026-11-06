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VYPIL NEMRZNÚCU ZMES: Liečili ho pomocou etanolu vo forme jablkovice
Ide o presne kontrolovaný medicínsky postup, pri ktorom lekári sledujú hladinu etanolu v krvi a priebežne vyhodnocujú stav pacienta.
Autor TASR
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Martin 6. novembra (TASR) - Lekári na metabolickej jednotke v Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) prijali pacienta po požití nemrznúcej zmesi, ktorá obsahuje vysoko toxickú a pre život človeka nebezpečnú látku. Pacientovi nasadili netradičnú liečbu pomocou etanolu, teda alkoholu, ktorý v tomto prípade funguje ako antidotum. TASR o tom informovala hovorkyňa UNM Katarína Kapustová.
Nemrznúca zmes do automobilu, ktorú pacient vypil, obsahuje etylénglykol. „Ide o vysoko toxickú látku, ktorá sa po vstupe do organizmu metabolizuje v pečeni na ďalšie, mimoriadne nebezpečné zlúčeniny. Tie môžu spôsobiť závažné poškodenie organizmu, predovšetkým obličiek, a bez včasnej liečby vedú k smrti pacienta,“ priblížila Kapustová.
Martinskí lekári zvolili ako spôsob liečby otravy etylénglykolom podanie etanolu. Ten pôsobí ako antidotum, pretože obsadzuje enzým alkoholdehydrogenázu, ktorý by inak premieňal etylénglykol na jeho toxické metabolity. „Pečeňový enzým človeka má totiž alkohol rád. Keď mu podáme etanol, prednostne ho spracuje a jedovatú nemrznúcu zmes takpovediac odignoruje. Telo potom môže etylénglykol bezpečne vylúčiť,“ vysvetlil primár metabolickej jednotky UNM Juraj Krivuš.
V tomto konkrétnom prípade zvolil zdravotnícky tím liečbu etanolom vo forme jablkovice. Ide o presne kontrolovaný medicínsky postup, pri ktorom lekári sledujú hladinu etanolu v krvi a priebežne vyhodnocujú stav pacienta. Podľa vyjadrenia ošetrujúceho lekára udržiavajú jeho hladinu približne na úrovni 1,5 promile. „Žiadna párty, ale presná matematická liečba,“ poznamenal lekár.
Etanol možno v určitých situáciách použiť ako antidotum, jeho podávanie však musí prebiehať výhradne pod prísnym lekárskym dohľadom a za nepretržitého monitorovania pacienta. „Medicína vie byť niekedy bizarná, ale zachraňuje životy. A toto je jeden z príkladov. Rozhodne však platí: doma to neskúšajte. Alkohol ako antidotum patrí výhradne do rúk lekárov,“ uzavrel Krivuš.
Nemrznúca zmes do automobilu, ktorú pacient vypil, obsahuje etylénglykol. „Ide o vysoko toxickú látku, ktorá sa po vstupe do organizmu metabolizuje v pečeni na ďalšie, mimoriadne nebezpečné zlúčeniny. Tie môžu spôsobiť závažné poškodenie organizmu, predovšetkým obličiek, a bez včasnej liečby vedú k smrti pacienta,“ priblížila Kapustová.
Martinskí lekári zvolili ako spôsob liečby otravy etylénglykolom podanie etanolu. Ten pôsobí ako antidotum, pretože obsadzuje enzým alkoholdehydrogenázu, ktorý by inak premieňal etylénglykol na jeho toxické metabolity. „Pečeňový enzým človeka má totiž alkohol rád. Keď mu podáme etanol, prednostne ho spracuje a jedovatú nemrznúcu zmes takpovediac odignoruje. Telo potom môže etylénglykol bezpečne vylúčiť,“ vysvetlil primár metabolickej jednotky UNM Juraj Krivuš.
V tomto konkrétnom prípade zvolil zdravotnícky tím liečbu etanolom vo forme jablkovice. Ide o presne kontrolovaný medicínsky postup, pri ktorom lekári sledujú hladinu etanolu v krvi a priebežne vyhodnocujú stav pacienta. Podľa vyjadrenia ošetrujúceho lekára udržiavajú jeho hladinu približne na úrovni 1,5 promile. „Žiadna párty, ale presná matematická liečba,“ poznamenal lekár.
Etanol možno v určitých situáciách použiť ako antidotum, jeho podávanie však musí prebiehať výhradne pod prísnym lekárskym dohľadom a za nepretržitého monitorovania pacienta. „Medicína vie byť niekedy bizarná, ale zachraňuje životy. A toto je jeden z príkladov. Rozhodne však platí: doma to neskúšajte. Alkohol ako antidotum patrí výhradne do rúk lekárov,“ uzavrel Krivuš.