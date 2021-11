Na Liptove budú cez víkend očkovať v obchodných centrách

Liptovský Mikuláš 15. novembra (TASR) – Na Liptove plánujú od najbližšieho víkendu jednodávkovo očkovať proti ochoreniu COVID-19 v dvoch obchodných centrách v Liptovskom Mikuláši. Následne cez pracovný týždeň aj v jednotlivých obciach regiónu. Očkovanie pripravuje Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov v spolupráci s mestami a obcami, Žilinským samosprávnym krajom a partnermi.



"Veríme, že občania z okresu Liptovský Mikuláš využijú túto možnosť. Očkovať budeme od soboty 20. novembra v obchodných centrách a následne od 22. novembra po jednotlivých obciach," povedala riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková. Okrem toho bude možné bez registrácie prísť aj na očkovanie dvojfázovou vakcínou do Liptovskej nemocnice s poliklinikou v mestskej časti Palúdzka v Liptovskom Mikuláši.



Ako podotkla Bartková, zdravie je to najdôležitejšie, a preto budú radi, ak ľudia prejavia o očkovanie záujem. Časť občanov z vidieka je podľa nej v nevýhode, lebo musia za očkovaním veľa cestovať. "Podľa našich zistení to, že príde očkovací tím za nimi, môže byť pre nich výhodou, rovnako ako zaočkovanie sa jednodávkovo bez registrácie počas nakupovania. Na očkovanie v obciach využijeme tzv. VakciZuzku a plánujeme lekárom poskytnúť aj náš skibus," doplnila.