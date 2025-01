V SR spustili výskum zameraný na diagnostiku Parkinsonovej choroby

Zvolen 16. januára (TASR) - Na Slovensku sa v decembri začala realizovať štúdia s názvom Move On, ktorej cieľom je identifikovať pacientov s Parkinsonovou chorobou už v počiatočných štádiách. Prvá fáza sa uskutočňuje formou dotazníkov u praktických lekárov po celej krajine a potrvá niekoľko mesiacov. Koordinátorom štúdie je Centrum pre liečbu parkinsonizmu a extrapyramídových porúch v nemocnici vo Zvolene. TASR o tom informovala zástupkyňa hovorkyne spoločnosti Agel SK Jarmila Ševčíková.



Myšlienka realizácie štúdie, zameranej na skoršiu diagnostiku Parkinsonovej choroby, vznikla už pred niekoľkými rokmi. "Popudom bol fakt, že pacienti s touto diagnózou sú často diagnostikovaní až pomerne neskoro, a tak často prichádzajú o roky, kedy by kvalita ich života mohla byť vďaka adekvátnej terapii lepšia," skonštatoval vedúci lekár Centra pre liečbu parkinsonizmu a extrapyramídových porúch vo zvolenskej nemocnici Ján Necpál.



Cieľom štúdie Move On je osloviť väčšiu časť populácie v prostredí čakární a ordinácií všeobecných lekárov. Vďaka dobrovoľnému anamnestickému dotazníku, ktorý obsahuje cielené otázky o rôznych pohybových či nepohybových príznakoch Parkinsonovej choroby, sa pacienti dozvedia, či u nich existujú potenciálne príznaky tohto ochorenia.



"Na základe špecifického kľúča sa kombinácie odpovedí vyhodnotia a pacienti, ktorí budú na základe dotazníkov pozitívni, budú predvolaní na detailné vyšetrenie u expertov na Parkinsonovu chorobu. Vďaka tomu budeme schopní nielen identifikovať, ale aj liečiť či manažovať toto ochorenie u pacientov omnoho skôr a zasiahnuť aj v prípadoch, ktoré by za bežných okolností zostali nediagnostikované," priblížil Necpál.



Výskum zameraný na skoršiu diagnostiku Parkinsonovej choroby je realizovaný ako multicentrická epidemiologická štúdia, prebieha preto v desiatich centrách naprieč Slovenskom. Prvá fáza štúdie začala v decembri a potrvá niekoľko mesiacov, počas tohto obdobia bude realizovaný zber dotazníkov a ich vyhodnocovanie.



"V druhej fáze budú pozitívni pacienti kontaktovaní a ďalej podrobne vyšetrovaní, a to po obdobie 18 mesiacov. Domnievame sa, že na konci tohto obdobia budeme môcť na Slovensku identifikovať desiatky, možno stovky pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorí budú diagnostikovaní skôr a budú mať šancu byť manažovaní odborníkmi v tejto oblasti neurológie," dodal Necpál.



Na Slovensku podľa predpokladov trpí Parkinsonovou chorobou približne 12.000 až 15.000 ľudí, podľa odborníkov však nejde o čísla, ktoré by odzrkadľovali realitu výskytu tohto ochorenia. "Diagnostika primárne prebieha na základe klinického vyšetrenia a vo väčšine prípadov na ňu nie sú potrebné žiadne špecializované vyšetrenia, len skúsené oko lekára," uviedol Necpál s tým, že úroveň diagnostiky Parkinsonovej choroby sa na Slovensku zvyšuje, problémom však ostávajú niektoré regióny a nedostatočná kapacita siete lekárov.