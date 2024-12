Na Spiši je 21 aktívnych ohnísk žltačky, pod Tatrami sa to nezlepšuje

Poprad/Levoča/Kežmarok 17. decembra (TASR) - Na Spiši evidujú 21 aktívnych ohnísk výskytu vírusovej hepatitídy typu A (VHA). V okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča je ich aktuálne 14, v susednom Staroľubovnianskom okrese ďalších sedem. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré zverejnil tento týždeň Úrad verejného zdravotníctva SR. Pod Tatrami sa tak situácia stále nezlepšuje.



Len v utorok bolo na Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Poprade nahlásených sedem nových ochorení na VHA, kumulatívne pritom bolo od polovice mája do polovice decembra hlásených v podtatranskom regióne 254 ochorení na VHA. Aktívne ohniská sú aktuálne v obciach Batizovce, Veľká Lomnica, Toporec, Výborná, Podhorany, Krížová Ves, Stráne pod Tatrami, Huncovce, Rakúsy, Doľany a Bijacovce a tiež v mestách Svit, Kežmarok, Levoča a Spišské Podhradie. Za posledný týždeň však vo väčšine z nich neevidujú nový výskyt ochorenia. Niekoľko nových prípadov je v obciach Podhorany, Doľany a Bijacovce. Najviac nakazených bolo kumulatívne v obci Podhorany, a to 68 a v Doľanoch, kde bolo celkovo 43 prípadov VHA.



"Za posledných sedem dní evidujeme za tieto okresy spolu 29 nových ochorení na VHA, pričom väčšinu v dvoch ohniskách - obec Podhorany, kde je deväť prípadov, a obec Doľany, časť Roškovce s 13 prípadmi VHA," konkretizovala Dominika Ružinská z oddelenia epidemiológie RÚVZ v Poprade. V spomínaných okresoch aktuálne ochorenia VHA naďalej pribúdajú a plošne sa tak o zlepšení situácie podľa nej hovoriť nedá.



V okrese Stará Ľubovňa hlásia jeden nový prípad, kumulatívny počet nakazených je tam 533. V súčasnosti sú aktívne ohniská v Lomničke, Čirči, Šarišskom Jastrabí, Kolačkove, Jakubanoch a tiež v meste Stará Ľubovňa i v jeho mestskej časti Podsadek.