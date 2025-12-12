< sekcia Regióny
Na Vianočnej kvapke krvi vo Zvolene sa zúčastnilo 38 darcov
Nováčikom v rámci darovania krvi sa v tomto roku stal futbalový klub zo Zvolena, ktorý prispel skúsenými darcami i prvodarcami.
Autor TASR
Zvolen 12. decembra (TASR) - V predvianočnom období sa vo zvolenskej nemocnici uskutočnila decembrová Vianočná kvapka krvi. Darovať krv už tradične prišli hokejisti, nováčikmi boli futbalisti. TASR o tom informovala Jarmila Ševčíková zo spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.
Koordinátor mobilnej odberovej jednotky Adrián Katreniak dodal, že na mobilný odber prišlo spolu 40 ľudí, pričom 38 z nich mohlo darovať krv. Spoločne ju podľa neho darovali v takom množstve, že má potenciál pomôcť v 114 prípadoch ohrozenia života. Podľa neho Vianočná kvapka krvi vo Zvolene úspešne uzavrela darovanie v roku 2025.
Mobilné kvapky krvi si vo Zvolene za tri roky fungovania podľa nemocnice obľúbilo mnoho darcov z regiónu. Pripomína, že Vianočná kvapka krvi patrí každoročne k tým, ktoré prilákajú najviac darcov. Opäť sa na nej zúčastnili aj miestni hokejisti. Výkonný riaditeľ zvolenského hokejového klubu Miroslav Brumerčík spomenul, že darovanie v predvianočnom období je už tradícia. „Aj napriek tomu, že sme v sezóne, keď je plánovanie darovania krvi komplikovanejšie, na pomoc druhým si vždy radi vyhradíme čas,“ zdôraznil.
Nováčikom v rámci darovania krvi sa v tomto roku stal futbalový klub zo Zvolena, ktorý prispel skúsenými darcami i prvodarcami. Tí veria, že z ich účasti na tejto akcii sa stane tradícia.
Mobilné kvapky krvi organizuje Nemocnica Agel Zvolen v kooperácii s krvnou bankou v Nemocnici Agel Komárno a mobilným odberovým tímom z Agel Merea za podpory mesta Zvolen. Ševčíková uviedla, že viacerí darcovia sa zapájajú do mobilných kvapiek krvi už opakovane, čím prispievajú k stabilnému zásobovaniu krvnej banky.
Koordinátor mobilnej odberovej jednotky Adrián Katreniak dodal, že na mobilný odber prišlo spolu 40 ľudí, pričom 38 z nich mohlo darovať krv. Spoločne ju podľa neho darovali v takom množstve, že má potenciál pomôcť v 114 prípadoch ohrozenia života. Podľa neho Vianočná kvapka krvi vo Zvolene úspešne uzavrela darovanie v roku 2025.
Mobilné kvapky krvi si vo Zvolene za tri roky fungovania podľa nemocnice obľúbilo mnoho darcov z regiónu. Pripomína, že Vianočná kvapka krvi patrí každoročne k tým, ktoré prilákajú najviac darcov. Opäť sa na nej zúčastnili aj miestni hokejisti. Výkonný riaditeľ zvolenského hokejového klubu Miroslav Brumerčík spomenul, že darovanie v predvianočnom období je už tradícia. „Aj napriek tomu, že sme v sezóne, keď je plánovanie darovania krvi komplikovanejšie, na pomoc druhým si vždy radi vyhradíme čas,“ zdôraznil.
Nováčikom v rámci darovania krvi sa v tomto roku stal futbalový klub zo Zvolena, ktorý prispel skúsenými darcami i prvodarcami. Tí veria, že z ich účasti na tejto akcii sa stane tradícia.
Mobilné kvapky krvi organizuje Nemocnica Agel Zvolen v kooperácii s krvnou bankou v Nemocnici Agel Komárno a mobilným odberovým tímom z Agel Merea za podpory mesta Zvolen. Ševčíková uviedla, že viacerí darcovia sa zapájajú do mobilných kvapiek krvi už opakovane, čím prispievajú k stabilnému zásobovaniu krvnej banky.