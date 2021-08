Návštevy v UNLP Košice aj v nemocnici v Šaci obmedzili

Košice 17. augusta (TASR) – V nemocnici v košickej Šaci platí zákaz návštev s výnimkami. V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice začnú nové pravidlá pre návštevy pacientov platiť od stredy. Od začiatku týždňa opätovne zaviedli aj triáž pacientov, klientov a návštev. Opatrenia súvisia s tým, že Košice sa podľa nového COVID automatu od pondelka zaradili do oranžovej fázy.



Uplynulé dva týždne bol v UNLP zavedený takzvaný monitoring pacientov, klientov a návštev. Podľa nemocnice prinesenie triáž v praxi len menšiu zmenu. Okrem toho, že pacientom pri vstupe odmerajú teplotu a musia mať dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2, prípadne dvoma chirurgickými rúškami, musia zdravotnícky personál informovať o prípadných klinických príznakoch ochorenia COVID-19. S triážou sa stretnú pacienti pri vstupe do nemocničných monoblokov na Triede SNP aj na Rastislavovej ulici. Vykonávať si ju budú samostatne aj zdravotníci na ambulanciách či na ďalších pracoviskách UNLP.



Čo sa týka návštev, tie sú povolené kňazom podávajúcim sviatosť pomazania chorým a umierajúcim. Navštevovať je možné aj osoby v paliatívnej starostlivosti, ťažko choré a umierajúce. Zákaz návštev sa netýka ani plne začkovaných alebo osôb, ktoré sú najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny, 21 dní po jednodávkovej vakcíne alebo 14 dní po akejkoľvek dávke, ak bola podaná do 180 dní po prekonaní COVID-19. Výnimka zo zákazu platí aj pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami i pre tých, ktorí majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. PCR alebo LAMP test nemôže byť starší ako 72 hodín od odberu a antigénový test nemôže byť starší ako 24 hodín od odberu. Povinnosť preukazovať sa negatívnym výsledkom testu sa nevzťahuje na deti do 12 rokov.



Návštevné hodiny v UNLP sú v stredu, sobotu a v nedeľu od 14.30 do 16.30 h. „Povolená je návšteva jednej osoby v rovnakom čase, približne na 15 minút,“ spresnila hovorkyňa UNLP Monika Krišková s tým, že návštevy pacientov sú tiež povinné zapísať sa do evidencie na oddelení.



Návštevné hodiny v nemocnici v košickej Šaci sú denne v čase od 14.00 h do 16.00 h v rozsahu maximálne 30 minút. Pacienti majú povolenú jednu návštevu najviac dvomi osobami.



„Návšteva sa zdržiava pri konkrétnej osobe, pre ktorú bola návšteva povolená a minimalizuje svoj pohyb na oddelení a v nemocnici,“ spresnil riaditeľ Nemocnice Agel Košice-Šaca Pavol Rusnák s tým, že v prípade mobilných pacientov sú preferované návštevy v spoločných interiérových priestoroch mimo oddelenia a za priaznivého počasia v exteriéri – v nemocničnom parku.