Nemocnica v Bánovciach obmedzila fungovanie dvoch oddelení

Bánovce nad Bebravou 17. augusta (TASR) – Nemocnica Agel v Bánovciach nad Bebravou prijala v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou niektoré opatrenia. Prevádzku nemocnice však neobmedzili.



Ako informovala manažérka komunikácie nemocnice Ivana Popluhárová, vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v okrese Bánovce nad Bebravou dočasne obmedzili fungovanie interného oddelenia a oddelenia dlhodobo chorých v zmysle nariadenia regionálneho oddelenia verejného zdravotníctva. Dôvodom je väčší počet starších pacientov.



„Dočasne bol na týchto oddeleniach pozastavený príjem nových pacientov. Prevádzka nemocnice však obmedzená nebola. Predpokladáme, že do konca tohto týždňa by sa toto opatrenie malo zrušiť,“ doplnila Popluhárová.