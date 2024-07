Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou využila leto na rekonštrukcie

Bánovce nad Bebravou 24. júla (TASR) - Letné mesiace využila nemocnica v Bánovciach nad Bebravou na realizáciu investícií. Rekonštrukciou prechádzajú kyslíková stanica a sociálne zariadenia na prvom a druhom poschodí. Informoval o tom v stredu vedúci oddelenia technických a hospodárskych činností nemocnice Vladimír Záborský.



Do rekonštrukcie kyslíkovej stanice na nádvorí nemocnice investuje zdravotnícke zariadenie približne 32.000 eur.



"Nemocnica doposiaľ využívala znovu naplniteľné nádoby na stlačený kyslík, čo však nepostačovalo pre potreby oddelení, najmä pri väčšom odbere kyslíka. Zároveň bola náročná aj manipulácia s nádobami," spomenul Záborský. Preto sa v nemocnici podľa neho rozhodli vybudovať odparovaciu stanicu kvapalným zásobníkom s kapacitou 3000 litrov, ktorý sa bude podľa potreby dopĺňať. "Predpokladaná frekvencia dopĺňania tejto nádoby je raz za mesiac, pričom plniteľné nádoby na kyslík bolo potrebné meniť aj dvakrát do týždňa. Okrem osadenia tejto nádrže rekonštrukcia zahŕňa tiež výmenu elektrických rozvodov," objasnil.



Komplexnú rekonštrukciu podstupuje i hygienické zázemie na prvom a druhom poschodí nemocnice. S prácami tam začali v polovici júla. "Rekonštrukcia dámskych a pánskych toaliet zahŕňa kompletnú výmenu sanity, obkladov a dlažieb. Výsledkom budú moderné priestory zodpovedajúce štandardom 21. storočia," doplnil Záborský. Predpokladaná suma, ktorú nemocnica investuje do prác, je približne 44.000 eur.