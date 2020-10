Nemocnica v Humennom zaviedla centrálnu triáž

Humenné 6. októbra (TASR) – Do jednotlivých pavilónov Nemocnice Andreja Leňa v Humennom sa dostanú len ľudia so zeleným náramkom, zdravotnícke zariadenie zaviedlo centrálnu triáž. Ako informovala komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková, zmenu podstúpilo aj humenské mobilné odberové miesto. Pripravili ho na zimné obdobie.



Centrálnou triážou pred vstupom do pavilónov humenského lôžkového zdravotníckeho zariadenia prechádzajú nielen pacienti, ale aj ich sprievod. Triáž v nemocnici vykonávajú aj vtedy, keď sa chce pacient na vyšetrenie objednať či si ide vyzdvihnúť výsledky. Výstupom z triáže je opatrenie pacienta náramkom. Zelený umožňuje pokračovať v štandardnom režime na ambulanciu alebo oddelenie, držiteľov červeného nasmerujú na infektologickú ambulanciu. Urgentné stavy zdravotníci triážujú priamo na cieľových pracoviskách.



„Centrálna triáž pacientov sa uskutočňuje každý pracovný deň v čase od 6:00 do 18:00,“ uviedla Fedáková s tým, že mimo tohto času sa takisto vykonáva na jednotlivých pracoviskách.



Príprava mobilného odberového miesta na zimné obdobie predstavovala vybudovanie prístrešku a ohradenie okolia plexisklom. Prostredníctvom zábran sa tiež vyhradil priestor pre peších pacientov.



Testovanie na nový koronavírus realizujú v humenskej nemocnici každý pondelok, stredu, štvrtok a piatok v čase od 8:00 do 11:00. „V rámci mobilného odberového miesta sa uskutočnilo už 5600 odberov,“ dodala Fedáková.