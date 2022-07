Nemocnica v Komárne začala realizovať periradikulárnu terapiu

Komárno 22. júla (TASR) - Novú, bezpečnú a účinnú metódu liečby dlhotrvajúcich bolestí najmä v driekovej oblasti chrbtice, ktoré majú neurologický pôvod, začali realizovať v Nemocnici Agel Komárno. Periradikulárna terapia spočíva v injekčnej aplikácii protizápalového lieku a lokálneho anestetika do blízkosti zvoleného nervového koreňa, informovala primárka neurologického oddelenia Eva Hanáčková.



Prví pacienti boli takto liečení od záveru júna a postupne pribúdajú ďalší. Až 90 percent pacientov uvádza veľmi dobrý efekt liečby.



Pri terapii sa využíva počítačová tomografia na navigáciu ihly do presného miesta v blízkosti zvoleného nervového koreňa alebo do oblasti kĺbového spojenia stavcov. Následne sa aplikuje liečebná zmes. Po aplikácii sa ihla z tela vytiahne a výkon, ktorý pri nekomplikovanom priebehu trvá zhruba pol hodiny, je ukončený, skonštatovala Hanáčková.



Minimálne invazívna metóda je zameraná na liečbu koreňových syndrómov spôsobených útlakom nervového koreňa rôznymi patologickými procesmi. Bolesť spôsobená dráždením miechových nervových koreňov je najčastejšie vyvolaná útlakom koreňov v spinálnom kanáli. Tento útlak môžu spôsobovať rôzne stavy, ako napríklad degeneratívnym procesom zmenená a posunutá medzistavcová platnička, útlak nervového koreňa v medzistavcovom priestore driekovej oblasti chrbtice, klinicky významné zúženie driekového chrbticového kanála alebo pooperačné jazvovatenie v chrbticovom kanáli po operácii driekovej chrbtice, povedala primárka.



Nová metóda predstavuje alternatívu aj pre pacientov, ktorí odmietajú neurochirurgický výkon, prípadne je tento výkon z nejakého dôvodu kontraindikovaný. Podľa primárky však nie pri každom stave spôsobujúcom útlak miechového koreňa a bolestí driekovej oblasti chrbtice s jej vyžarovaním do dolnej končatiny je možné realizovať periradikulárnu terapiu. "Sú tam nejaké obmedzenia, ako napríklad uvoľnená časť posunutej medzistavcovej platničky v driekovej oblasti chrbtice, malígne ochorenie, akútne alebo chronické zápalové ochorenie, poruchy zrážanlivosti krvi a podobne," zhodnotila Hanáčková.