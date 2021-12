Nemocnica v Komárne prepúšťa vybraných pacientov domov na sviatky

Komárno 22. decembra (TASR) - Nemocnica Agel Komárno zavádza tzv. vianočný režim. Počas neho budú všetci pacienti, ktorým to zdravotný stav dovoľuje, prepustení na sviatky do domáceho liečenia. Aktuálne je v nemocnici hospitalizovaných 124 pacientov. Urgentná medicína a starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19 bude zabezpečená v nepretržitom režime. Vykonávať sa budú aj urgentné operačné zákroky. Informoval o tom riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška.



Nemocnica upravila aj časy prevádzky mobilného odberového miesta a vakcinačného centra. Pandemická situácia sa postupne mierne zlepšuje, zdravotníci však čakajú, aké dôsledky bude mať nový variant nového koronavírusu omikron. K strede poskytuje komárňanská nemocnica zdravotnú starostlivosť 31 pacientom s novým koronavírusom. Z nich 25 leží na štandardných kyslíkových lôžkach a šiesti si vyžadujú starostlivosť s pripojením na umelú pľúcnu ventiláciu. „Drvivá väčšina pacientov je nezaočkovaná, na umelej pľúcnej ventilácii sú všetci nezaočkovaní,“ skonštatoval Jaška. Ďalší traja pacienti sú suspektní.



V rámci zamestnancov majú ochorenie COVID-19 diagnostikované piati zamestnanci, dvaja sú v karanténe. „Traja z kolegov sú však z oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, takže tu sme museli realizovať organizačné zmeny, aby sme zabezpečili služby,“ povedal riaditeľ. Nemocnica sa pripravuje aj na scenár, že by sa situácia zhoršila. „Prijali sme opatrenia a viacerí kolegovia budú počas sviatkov pri telefóne pripravení pomôcť a nastúpiť do nemocnice, ak by bolo potrebné otvoriť ešte jednu ošetrovaciu jednotku pre pacientov s novým koronavírusom,“ dodal Jaška.