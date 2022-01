Nemocnica v Rožňave bude proti COVID-19 očkovať aj deti do 11 rokov

Rožňava 20. januára (TASR) – Nemocnica v Rožňave začne od piatka (21. 1.) očkovať proti ochoreniu COVID-19 i deti vo veku od päť do 11 rokov. TASR o tom za sieť nemocníc Svet zdravia informovala Bianka Krejčíová.



"V nemocnici ich budú očkovať každý piatok od 14.00 do 15.00 h vo vakcinačnej ambulancii. Je potrebné, aby rodičia svoje deti na očkovanie prihlásili prostredníctvom národného portálu korona.gov.sk," doplnila Krejčíová.



Vakcinačná ambulancia rožňavskej nemocnice bude v piatok (21. 1.) od 7.30 prístupná i pre dospelých vopred registrovaných záujemcov o vakcínu. V čase od 12.45 do 13.15 h je ambulancia vyhradená pre deti od 12 do 18 rokov.



V štvrtom kalendárnom týždni bude vakcinačná ambulancia v Rožňave pre záujemcov o očkovanie otvorená v pondelok (24. 1.) a v piatok (28. 1.) od 7.30 do 15.00 h.