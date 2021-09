V rožňavskej nemocnici platí zákaz návštev, povinný je aj respirátor

Rožňava 9. septembra (TASR) – V nemocnici v Rožňave platí od štvrtka zákaz návštev. Ako TASR informovala hovorkyňa siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková, opatrenie súvisí so zaradením okresu do červenej farby COVID automatu.



„Aj samotná nemocnica podľa COVID automatu sprísňuje svoje protiepidemické opatrenia. Z tohto dôvodu od dnešného dňa platí v nemocnici zákaz návštev a personál aj pacienti musia v interiéri nosiť respirátory,“ uviedla Fedáková. Ako dodala obmedzenie návštev sa nevzťahuje na kňazov s cieľom podávania sviatosti a u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť.



Okamžité zaradenie okresu Rožňava do prvého stupňa ohrozenia schválila v stredu (8. 9.) vláda SR na základe návrhu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave. Ten za ostatné obdobie eviduje v rámci okresu dve ohniská nákazy. Ochorenie COVID-19 sa rozšírilo medzi zamestnancami kuchyne rožňavskej nemocnice i v pedagogickom zbore Strednej odbornej školy technickej v Rožňave.



„Ostatné prípady predstavujú skôr sporadický alebo rodinný výskyt a podporili nás v rozhodnutí dať návrh na mimoriadne sprísnenie COVID automatu, pretože už nejde o ohraničené alebo importované nákazy, ale svedčia o komunitnom prenose,“ uviedol pre TASR regionálny hygienik Jozef Varga.