Nemocnica v Skalici má nový moderný mamograf

Skalica 2. mája (TASR) - Po dvanástich rokoch inštalovali vo Fakultnej nemocnici Agel Skalica nový moderný mamografický prístroj na vyšetrenie prsníkov. Využíva vysokú kvalitu obrazu s použitím až o 30 percent nižšej dávky žiarenia v porovnaní s pôvodným. Informovala o tom hovorkyňa skupiny Agel SK Eva Peterová.



"Vďaka výhodám jedinečných pracovných postupov spĺňa všetky špecifické nároky mamografie pre zabezpečenie prvotriednej zdravotnej starostlivosti našich pacientiek. V minulom roku u nás absolvovalo vyšetrenie 3975 pacientiek. Od začiatku fungovania nového prístroja vo februári tohto roku sme vyšetrili 751 žien," uviedla zástupkyňa primára rádiologického oddelenia nemocnice a zároveň hlavná lekárka spoločnosti Agel SK pre odbor rádiológia Mária Dušenka.



Nemocnica podľa riaditeľa nemocnice Vladislava Šrojtu neustále investuje do materiálno-technického vybavenia. "V minulom roku to bolo napríklad 1,2 milióna eur na nový prístroj magnetickej rezonancie a okrem toho ďalších 400.000 eur na iné vybavenie," uviedol. V tomto roku okrem mamografického prístroja plánuje zdravotnícke zariadenie investovať do vybavenia viac ako 560.000 eur, napríklad na zakúpenie ortopedických vŕtačiek, rádiologického C ramena alebo prístroja pre gamaterapiu.



Nemocnicu čakajú aj ďalšie zmeny. "V spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom plánujeme kompletnú rekonštrukciu našej pôrodnice a čaká nás aj výstavba nového, moderného lôžkového pavilónu internistických disciplín z plánu obnovy a odolnosti," doplnil Šrojta.