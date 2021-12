Nemocnica vo Veľkom Krtíši má 17 pacientov s novým koronavírusom

Veľký Krtíš 2. decembra (TASR) – Nemocnica vo Veľkom Krtíši má v súčasnosti hospitalizovaných 17 pacientov s ochorením COVID-19. Pre TASR to vo štvrtok uviedla riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová.



Ako dodala, z tohto počtu sú štyria pacienti pripojení na umelú pľúcnu ventiláciu. V karanténe je päť zdravotníckych pracovníkov a návštevy pacientov sú aj naďalej zakázané. „Máme dostatočný počet neobsadených lôžok pre pacientov s novým koronavírusom,“ spomenula riaditeľka.



Lucia Zvarová z kancelárie primátora mesta Veľký Krtíš pripomenula, že v súčasnosti má samospráva dostatok testov na testovanie svojich zamestnancov na ochorenie COVID-19. Podľa novej verzie COVID automatu má totiž na vstup do zamestnania v červených, bordových a čiernych okresoch platiť režim OTP. V novembri to schválila vláda.



„Mesto Veľký Krtíš začalo testovať zamestnancov v pondelok (29. 11.). Testovanie bolo bez problémov, s negatívnym výsledkom u všetkých testovaných. Povinné testovanie sa týka 28-percenta zamestnancov,“ ukončila.