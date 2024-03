Nemocnicu v Brezne od marca zaradili do druhej úrovne kategorizácie

Brezno 1. marca (TASR) - Nemocnicu s poliklinikou Brezno od začiatku marca zaradili do vyššej, druhej úrovne v rámci kategorizácie siete nemocníc. Trvať to bude do konca tohto roka. Na tlačovej konferencii v Brezne to v piatok povedala ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD).



Znamená to, že nemocnica musí plniť zákonom stanovené podmienky. Či už špeciálne personálne, materiálno-technické i počet výkonov. Dôvody, prečo bude v druhej kategórii, sa podľa Dolinkovej týkajú aj geografickej situácie. "V súčasnosti evidujeme krízovú dopravnú situáciu v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Je to pre obnovy mostov i cesty. Dočasne sme tak museli rozhodnúť takto, aby nebola ohrozená starostlivosť pre pacientov," vysvetlila. Objasnila, že horehronské zdravotnícke zariadenie má potenciál a spĺňa požiadavky na nemocnicu druhej kategórie. Do ktorej kategórie bude nemocnica zaradená od roku 2025, budú rozhodovať neskôr.



Primátor Brezna Tomáš Abel poznamenal, že pre zachovanie nemocnice v druhej kategórii viedol niekoľko bojov a za tento výsledok sa poďakoval Horehroncom. Tí podpísali petíciu za jej zaradenie do druhej úrovne a podpísalo ich ju takmer 30.000. "Za posledné roky sme v tomto boji veľa pochopenia nedostali. Zapájal sa však každý, kto mohol, aj starostovia z Horehronia. Cieľom bola dostupná zdravotná starostlivosť," priblížil.



Podľa schváleného zákona bola dostupnosť obyvateľov do nemocnice druhej úrovne stanovená maximálne na 45 minút, ak by však bola nemocnica v Brezne zaradená do prvej úrovne, v prípade veľkej časti obcí v okrese to platiť nebude. Vzdialenosťou a vysokými časmi dojazdu z viacerých obcí na Horehroní argumentovala v minulosti svoje požiadavky na zaradenie do vyššej úrovne aj nemocnica.



Horehronská nemocnica funguje takmer už 50 rokov, prevádzkuje sedem lôžkových oddelení, ďalšie nelôžkové oddelenia a 27 ambulancií. V okrese patrí k najväčším zamestnávateľom, pracuje tam vyše 600 ľudí.