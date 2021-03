Nový urgentný príjem v NsP v Bojniciach vybudujú do roka

Bojnice 5. marca (TASR) - Nový urgentný príjem v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza by mali začať využívať pacienti v marci budúceho roka. Okrem špecializovaných ambulancií tam doktori budú mať k dispozícii i zákrokovú miestnosť či expektačné lôžka pre chorých.



Nový urgentný príjem budujú v areáli nemocnice ako samostatnú stavbu, ktorá bude mať samostatný vstup i prvky zelenej infraštruktúry. Jeho výstavba bola potrebná, keďže súčasné priestory nespĺňajú už aktuálne požiadavky, podotkol v piatok počas kontrolného dňa na stavbe predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.



"Súčasný urgentný príjem má hlavne priestorové nedostatky, keďže tam chýbajú expektačné lôžka pre pacientov, ktorí čakajú na ďalšie vyšetrenie a ich zdravotný stav nedovoľuje, aby boli v čakárni," spomenul námestník liečebno-preventívnej starostlivosti nemocnice Milan Henčel.



Počet odborných ambulancií na novom urgentnom príjme podľa neho zostane zachovaný, pribudnú tam však špecifiká v podobe zákrokovej miestnosti, kde budú môcť lekári robiť malé operačné zákroky, ako je šitie, tiež tam bude samostatná sádrovňa, repozičná miestnosť, miestnosť pre infekčného pacienta. "Veľmi sa teším, že tam pribudne malá jednotka intenzívnej starostlivosti, kde bude zabezpečené všetko cez resuscitačné pomôcky, sonograf, C-rameno. Všetko, aby tam bola zabezpečená najurgentnejšia zdravotná starostlivosť pre pacienta s polytraumou, náhlou cievnou mozgovou príhodou, či niečím, čo ohrozuje jeho život," doplnil.



Nová stavba bude spĺňať požiadavky urgentného príjmu prvého typu, rovnako ako ten súčasný, keďže nemocnica nemá hrudnú chirurgiu a neurochirurgiu. Podľa Henčela však bude vybavením na vyššej úrovni, ako je pri tomto type potrebné.



Do výstavby urgentného príjmu investuje krajská samospráva 3,6 milióna eur s daňou z pridanej hodnoty zo svojho rozpočtu, so stavebnými prácami začal dodávateľ vlani v novembri, skolaudovať ju plánujú budúci rok vo februári, doplnil predseda TSK.



"Nie je to posledná investícia, ktorú tu robíme. Keď postavíme urgent, chceme urobiť poriadne anesteziologicko-resuscitačné oddelenie, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, ktoré tu chýba," dodal Baška.