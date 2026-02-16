< sekcia Regióny
Nitriansky kraj aj tento rok ocení najlepších zdravotníkov
Ceny sa udeľujú v kategóriách lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník a celoživotný prínos v zdravotníctve.
Autor TASR
Nitra 16. februára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) hľadá najlepších pracovníkov v zdravotníctve, ktorým udelí ocenenie Zdravotník roka. Kraj už vyzval poskytovateľov zdravotnej starostlivosti i verejnosť, aby na Úrad NSK poslali do 31. marca nominácie ľudí, ktorí si cenu zaslúžia.
Ceny sa udeľujú v kategóriách lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník a celoživotný prínos v zdravotníctve. „Na ocenenie môže jeden poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nominovať maximálne troch pracovníkov v každej kategórii. Tí musia pôsobiť v NSK,“ pripomenul kraj.
Poslaním ceny Zdravotník roka je motivovať záujem zdravotníckych pracovníkov o koncepčnú a systematickú prácu a zlepšenie ich spoločenského a sociálneho statusu. „Je prejavom vďaky, uznania a ohodnotenia výnimočných počinov zdravotníkov za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý a celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach zdravotníctva v Nitrianskom kraji,“ doplnil NSK.
